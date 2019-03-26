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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 02:25 م

"كايروكي" يتخطى 2 مليون مشاهدة بـ"كان لك معايا"

كايروكي
كايروكي
منار إبراهيم
dostor.org/2567056

استطاع الفريق الغنائي الشهير "كايروكي" تخطي الـ2 مليون مشاهدة بأغنية "كان لك معايا" خلال 4 أيام من طرحها عبر يوتيوب على طريقة الفيديو كليب، وتعد الأغنية ضمن ألبوم "أبناء البطة السوداء".

ألّف مغني الفرقة أمير عيد 4 أغاني من الألبوم، وتم تأليف أغاني "بنخاف" لمحمد شافعي عبد المنعم، "هاتلنا بالباقي لبان" لعطوة، "ما عاد صغيرًا" للراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، "أنا الصوت" لنور عبد الله.

والألبوم يتكون من 8 أغاني وهم: بنخاف، كان لك معايا، يا أبيض يا أسود، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة، ما عاد صغيرًا، وأنا الصوت.

ويتناول "كايروكي" من خلال "أبناء البطة السوداء" مشاعر مثل الخوف، الغضب، الفقد، التمرد، لتوجّهه إلى الذين لم تستوعبهم الحياة، الشاعرين بالفشل، والفاقدين الأمل في الحب مرة أخرى، والمضطهدين.

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