الرئيس العراقي يبحث مع مبعوث الرئيس الاندونيسي الأوضاع العربية والدولية

بحث الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط علوي شهاب والوفد المرافق له، الأوضاع السياسية والأمنية في الساحتين العربية والدولية، بالإضافة إلى بحث الملفات والقضايا المشتركة بين البلدين.



وأكد صالح خلال اللقاء حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" ضرورة ترسيخ العمل المشترك بين البلدين بما يحقق طموحات الشعبين وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي.



من جانبه، نقل المبعوث الخاص تحيات الرئيس الإندونيسي للرئيس برهم، معربا عن شكره له لدعمه في تنشيط مسار العلاقات بين البلدين.