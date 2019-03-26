بوتين وسيديكوف يناقشان تغيير وضع القاعدة العسكرية الروسية في قيرغيزستان

قال دانيار سيديكوف مدير قطاع الشؤون الخارجية بمكتب رئيس قيرغيزستان إن الرئيس سورونباي جينبيكوف ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيناقشان وضع القاعدة العسكرية الروسية في أراضي قيرغيزستان، وذلك خلال مفاوضات بينهما في العاصمة القيرغيزستانية بيشكيك بعد غد الخميس.



وأضاف سيديكوف - بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء - أنه يتم إعداد بروتوكول بشأن تغيير وضع القاعدة العسكرية الروسية في جمهورية قيرغيزستان، حيث أن المفاوضات مستمرة بشأن هذه المسألة المحددة، ومن المقرر توقيع الوثيقة ذات الصلة خلال الزيارة القادمة.



وأوضح أنه لن تتم مناقشة أمر فتح قاعدة عسكرية روسية جديدة في أراضي قيرغيزستان خلال اجتماع الرئيسين.



يذكر أنه تم مناقشة أمر تغيير وضع القاعدة العسكرية الروسية في قيرغيزستان في وقت مبكر خلف أبواب البرلمان القيرغيزستاني المغلقة.



يشار إلى أن بوتين سيزور العاصمة بيشكيك بعد غد الخميس بناء على دعوة من نظيره القيرغيزستاني.