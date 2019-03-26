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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 01:16 م

بلاغ يتهم عمرو واكد بالتحريض ضد مصر

طارق محمود المحامى
طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2566913

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، اتهم فيه الممثل عمرو واكد بالتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها، عبر تصريحاته التي يطلقها من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، من خلال نشره أخبارا كاذبة عن مصر ومؤسساتها والتحريض عليها في المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية الاجنبية التي تتخذ موقفا معاديا للدولة المصرية.

وجاء في البلاغ رقم 3405 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن عمرو واكد يكن عداء شديدا لمصر، ويعمل على تشويه صورتها بالخارج، ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن مصر للاساءة لمكانتها الخارجية، وهي ذات الأغراض والأهداف التي تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، وهي تصنف تحت طائلة الاتهام بتشارك مع جماعة إرهابية تسعى لإسقاط الدولة، ومنع مؤسساتها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى بث الرعب في قلوب المواطنين، وإثارة الفوضى، وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، وهي الجرائم المؤثمة قانونًا طبقًا لنص المادتين 184، 188 من قانون العقوبات المصري.

وطالب "محمود"، في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لعمرو واكد، ووضعه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الاراضى المصرية، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

وفي تصريحات خاصة، صرح طارق محمود بأن عمرو واكد، خلال لقائه أمس أعضاء من الكونجرس الأمريكى ونوابهم ومساعديهم بواشنطن، مع بعض العملاء الخونة الهاربين للخارج، وعلى رأسهم خالد أبوالنجا وبهى الدين حسن، حرضوا على مصر ومؤسساتها، وطالبوا خلال هذا اللقاء بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري، وهو ما يؤكد ارتكاب عمرو واكد الاتهامات الموجهة إليه في هذا البلاغ.

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