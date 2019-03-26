نتنياهو يصل تل أبيب ويجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية بوزارة الدفاع

أفادت وسائل إعلامية وصول نتنياهو إلى تل أبيب قادما من واشنطن حيث من المفترض أن يجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية في مقر وزارة الدفاع، لبحث المشكلة الحالية في غزة.



يذكر أن حركة حماس قد أطلقت صاروخا من غزة في اتجاه الأراضي الأسرائيلية من يومين، ليقوم جيش قوات الاحتلال بالرد عليها، ويقصف مواقع عسكرية مهمة لحركة حماس.



فيما أدانت عدد من الدول العربية قرار ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، منهم المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن ولبنان والكويت.