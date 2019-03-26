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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 01:11 م

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الدفاع الصيني

بالصور.. خادم الحرمين
dostor.org/2566902

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، مستشار الدولة وزير الدفاع بجمهورية الصين الشعبية الفريق أول وي فونغ خاه.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون بين المملكة والصين، وبخاصة في المجال العسكري.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره، القائم بالأعمال بالسفارة الصينية لدى المملكة شي هونغ وي، ونائب قائد منطقة القتال الوسطى قائد القوات الجوية هان شينغ يان، ونائب قائد القوات البرية الصينية ليو فاه تشنغ، ونائب رئيس مكتب التعاون العسكري الدولي للجنة العسكرية المركزية سونغ يان تشاو.

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الدفاع الصيني
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الدفاع الصيني
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الدفاع الصيني
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الدفاع الصيني
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