القاهرة : الثلاثاء 26 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
مباريات
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 01:11 م

كورة ستار بث مباشر مباراة سوريا والإمارات اليوم 26/3/2019 kora star

كورة ستار بث مباشر
dostor.org/2566901

بث مباشر مباراة سوريا والإمارات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 مشاهدة مباراة الامارات Vs سوريا kora online

موعد مباراة سوريا والإمارات والقنوات الناقلة بث مباشر

تذيع قنوات أبو ظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1 والشارقة الرياضية مباراة سوريا والإمارات بث مباشر والتى تقام على استاد آل نهيان في تمام الساعة الرابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والخامسة إلا ربع بتوقيت السعودية والسادسة إلا ربع بتوقيت الإمارات.

4:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:45 مساءاً بتوقيت مصر .

3:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

3:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

3:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

4:45 مساءاً بتوقيت العراق .

3:45 مساءاً بتوقيت السودان .

4:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

3:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

2:45 مساءاً بتوقيت تونس .

2:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

5:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

5:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

4:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

4:45 مساءاً بتوقيت قطر.

1:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

4:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

1:45 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT

وتتيح الدستور بث مباشر مباراة سوريا والإمارات اليوم رابط سريع لايف مجانا كورة ستار


موضوعات متعلقة

يلا شوت | بث مباشر مباراة الاسماعيلى ومازيمبي اليوم كورة أون لاين kora online

بث مباشر| مباراة العراق وسوريا اليوم بدون تقطيع كورة ستار kora star

مشاهدة مباراة العراق وسوريا كورة أون لاين | kora online بث مباشر مباراة العراق وسوريا

kora online بث مباشر مباراة فرنسا ومولدوفا اليوم | مباريات تصفيات يورو 2020 | مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا كورة ستار

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ أقل من شهر

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ أقل من شهر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ أقل من شهر

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

الآن

رئيس النواب: التعديلات الدستورية لن تمس "الباب الذهبى"

قوى عابثة بالشرق.. جنرال أمريكى يدعو أجهزة الأمن والاستخبارات لمحاربة الإخوان

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

الوزراء ينفى إصابة المساحات المزروعة بالقمح بفطر الصدأ الأصفر

ads
الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم

"أكبر ضربة لإعلام الإخوان".. عم الطالبة مروة يفضح كذبهم: "كانت محجوزة وماتت في القصر العيني"

ألبومات الصور

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة ببني سويف

بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 86 من أمهات وزوجات شهداء الشرطة

وفد "الصحة العالمية" يشيد بأداء "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد

رياضة

سيتي سيخوض مباراتين وديتين بالصين قبل انطلاق الموسم الجديد

إصابة "رونالدو" تتصدر عناوين الصحف الإيطالية

جريزمان ينفى انتقاله لبرشلونة

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم

"أكبر ضربة لإعلام الإخوان".. عم الطالبة مروة يفضح كذبهم: "كانت محجوزة وماتت في القصر العيني"

كشكول

بالصور.. افتتاح معرض "أزهر" بفنون جميلة حلوان

مبارك: ٦ ملايين جنيه لتسديد المصروفات لغير القادرين بجامعة المنوفية

جامعة المنوفية: تحويل المقررات الدراسية إلي إلكترونية

"تفسير الإمام الكلبي" رسالة ماجستير لإمام وخطيب بأوقاف المنوفية

تبرعات بـ 2 مليون جنيه لشراء أجهزة طيبة بمستشفيات المنوفية الجامعية

الأمصار

اليمن.. انطلاق عملية "الجبال البيضاء" العسكرية لتطهير شبوة

حاكم دبي يستقبل رئيس جمهورية أوزبكستان

أنغام تظهر مع زوجها لأول مرة وتوجه رسالة للجمهور "فيديو"

التشكيل النهائي للمنتخب المصري أمام نيجيريا

تعرف على راتب الملك سلمان منذ 80 عاما

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

"ناسا" تستخدم تلسكوب هابل لتوثيق لحظة نشأة إعصار على كوكب نبتون

"يونيسف" تحذر من تعرض 260 ألف طفل لسوء التغذية بالكونغو

مسح: معظم مواطني روسيا قلقون من التلوث البيئي

الصحة

الصحة العالمية تحذر من تداعيات الهجمات على مراكز علاج الإيبولا بالكونغو

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎