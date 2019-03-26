كورة ستار بث مباشر مباراة سوريا والإمارات اليوم 26/3/2019 kora star
بث مباشر مباراة سوريا والإمارات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 مشاهدة مباراة الامارات Vs سوريا kora online
موعد مباراة
سوريا والإمارات والقنوات الناقلة بث مباشر
تذيع قنوات أبو
ظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1 والشارقة الرياضية مباراة سوريا والإمارات بث
مباشر والتى تقام على استاد آل نهيان في تمام الساعة الرابعة إلا ربع بتوقيت
القاهرة والخامسة إلا ربع بتوقيت السعودية والسادسة إلا ربع بتوقيت الإمارات.
4:45 مساءاً بتوقيت
السعودية .
3:45 مساءاً بتوقيت
مصر .
3:45 مساءاً بتوقيت
فلسطين .
3:45 مساءاً بتوقيت
الأردن.
3:45 مساءاً بتوقيت
سوريا .
3:45 مساءاً بتوقيت
لبنان .
4:45 مساءاً بتوقيت
العراق .
3:45 مساءاً بتوقيت
السودان .
4:45 مساءاً بتوقيت
اليمن .
3:45 مساءاً بتوقيت
ليبيا .
2:45 مساءاً بتوقيت
تونس .
2:45 مساءاً بتوقيت
الجزائر .
2:45 مساءاً بتوقيت
المغرب .
5:45 مساءاً بتوقيت
الإمارات.
4:45 مساءاً بتوقيت
البحرين.
5:45 مساءاً بتوقيت
سلطنة عُمان.
4:45 مساءاً بتوقيت
الكويت .
4:45 مساءاً بتوقيت
قطر.
1:45 مساءاً بتوقيت
موريتانيا.
4:45 مساءاً بتوقيت
جزر القمر .
1:45 مساءاً بتوقيت
جرينتش GMT
وتتيح الدستور بث مباشر مباراة سوريا
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