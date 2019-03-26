رش المياه وطلاء أرصفة العاصمة قبل تفقد شعراوي المنشآت الرياضية

في مشهد غريب، قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بطلاء الأرصفة الموازية للمنشآت الرياضية للإنتاج الحربى، بمحافظة القاهرة، قبل دقائق من بدء جولة وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، لتفقد المنشآت الرياضية، استعدادا لاستضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية.



كما قامت أيضا، برش الشوارع، بالمياه، من خلال السيارات المتحركة، الأمر الذي يتعارض مع خطة الحكومية لترشيد المياه.



وكان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي قد أعلن عن إجراء جولة تفقدية بمحافظة القاهرة، لمتابعة استعداد المحافظة لكأس الأمم الأفريقية.