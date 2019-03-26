حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة بندقية آلية في المرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة بندقيه آلية و80 طلقة بقصد استخدامها في أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المواطنين.



أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة المرج قيام عاطل، سبق إتهامه في قضيتي (سلاح بدون ترخيص) بأعمال بلطجة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على دائرة القسم، وبحوزته (بندقية آلية، 2 خزينة، 80 طلقة نارية من ذات العيار).



وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى أعمال البلطجة وفرض السيطرة والإتاوات على مالكى الأراضي، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.