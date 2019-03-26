إزالة 3 حالات تعد وإغلاق 8 منشآت مخالفة في بني مزار بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال المنيا 3 حالات تعد وبناء على أراضي زراعية على مساحة 2 قيراط و6 أسهم، بطريق أبو حرب بالمدينة، كما أوقفت الوحدة المحلية، اليوم الثلاثاء، حالة بناء بدون ترخيص على مساحة 200م2 بشارع سعد زغلول بمدينة بني مزار.



كما تقرر إيقاف حالة بناء مخالف على مساحة 120 متر مربع أمام النادي الرياضي بالمدينة وتم التحفظ على المعدات، وكذلك غلق إداري لـ8 منشآت بدون ترخيص، منها حالة أمام البوستة بمدينة بني مزار و7 حالات بقرية المودة التابعة للوحدة المحلية لقرية أبوجرج.



قال إسماعيل الفحام، رئيس المركز: إن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وجه بضرورة التصدي لأي تعديات على الأرض الزراعية أو أملاك دولة سواء بالبناء المخالف أو التبوير وإزالة أي حالة تعدي في المهد ورصد المنشآت المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، والمخالفين.