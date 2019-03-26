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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 01:06 م

بئر الخيانة.. وفد من الإخوان في الكونجرس الإثنين بعد زيارة واكد وأبو النجا

بئر الخيانة.. وفد
هالة أمين
dostor.org/2566894

◄الثلاثة يجتمعون مع توم مالينوسكى عضو الكونجرس المعروف بعلاقاته مع الإخوان وآن باترسون وعلاقاته المشبوهة مع إيران

يتوجه وفد من قيادات الإخوان إلى الكونجرس، الإثنين المقبل، وذلك حسب تصريحات لهانى القاضي القيادي الإخواني في أمريكا ورئيس جمعية تابعة للإخوان فى ولاية نيوجيرسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما نشره على صفحته فقد عقد قيادات الإخوان اجتماع تحضيرى قبل زيارة الكونجرس الأسبوع المقبل لتنسيق الرؤى حول مطالب الجماعة من الكونجرس، تأتي تلك الخطوة بالتزامن مع تزعم بهي الدين حسن وخالد أبو النجا وعمرو واكد وفد بالكونجرس الأمريكي وعمل ندوة للهجوم على مصر.

تحركات واكد وأبو النجا وحسن تتوافق مع ما يقوم به الإخوان لمهاجمة مصر حيث دعا وفد الممثلين الكونجرس لإعادة تعريف العلاقات الأمريكية المصرية.

وبحسب موقع ميدل ايست آي البريطاني، المعني بأخبار الإخوان فقد التقى الوفد بأعضاء الكونجرس الأمريكي، وكان من ضمن نواب الكونجرس توم مالينوسكى وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وسبق أن عمل مساعدًا لوزير الخارجية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الفترة من 2014 حتى 2017، ومديرًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش صاحبة التقارير المشبوهة، خاصة ضد مصر 2013.

وتعهد مالينوفسكي للخونة بالعمل على وقف المساعدات الأمريكية لمصر، ووصف المساعدات العسكرية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار لمصر بأنها أكثر برامج المساعدات الخارجية إهدارًا على مدار العقد الماضي.

والمعروف عن مالينوفسكي أنه ضمن النواب الأكثر قربا من الاخوان، فضلا عن علاقاته المشبوهة مع إيران، وكان قد أثار مالينوسكى الكثير من الجدل أثناء زيارته البحرين فى عام 2014، فقد طردته السلطات البحرينية بعد أن اجتمع بأعضاء جمعية الوفاق وهى مجموعة معارضة شيعية، مرتبطة بإيران، وحينها قالت وزارة الخارجية البحرينية، إن أنشطة مالينوسكى تتناقض مع المعايير الدبلوماسية التقليدية.

وكان مالينوسكى قد ذهب إلى البحرين مع مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط، آن باترسون، وهى شخصية مثيرة للجدل بسبب علاقاتها بالإخوان، حين كانت سفيرة واشنطن في القاهرة.

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