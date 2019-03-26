شاكر: بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي مع السودان قريبًا

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من الجزء الإنشائي والفني في مشروع الربط الكهربائي الدولي مع السودان على قدرة 100 ميجاوات، موضحا أنه من المقرر أن تبدأ مرحلة التشغيل التجريبي في الفترة المقبلة، مع مساعي لرفع القدرات لتصل حتى 300 ميجاوات، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يستهدف في مشروع الربط الدولي الوصول إلى الربط مع سد مروي الكهرومائي في شمال السودان.



وأوضح في تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه جاري التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة السوداني الجديد لبدء التشغيل التجريبي للربط الكهربائي الدولي بين البلدين.



وأشار إلى أن مشروعات الربط الكهربائي الدولي تمثل المستقبل في مجال الطاقة الكهربائية للقارة الأفريقية، موضحا أن المستهدف في قطاع الكهرباء أن تكون مصر هي البوابة لنقل هذه الطاقة الكهربائية إلى أوروبا وأسيا.



وأضاف أن الربط مع قارة أسيا سيتحقق من خلال مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات، والربط مع أوروبا من خلال مشروع الربط مع قبرص واليونان والذي يستخدم فيه مد خطوط بحرية غاطسة تستحمل قدرات حتى 2000 ميجاوات.