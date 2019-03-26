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اقتصاد
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 01:03 م

وزيرة الاستثمار تلتقى رئيس مسرعة أعمال "جوجل" للابتكار

الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر
حسن كامل
dostor.org/2566890

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع رئيس مسرعة أعمال جوجل للابتكار، خلال زيارته إلى مسرعة الأعمال "فلك"، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة الشركة، ويوسف السماع، الرئيس التنفيذى لمسرعة الأعمال "فلك".

وذكر مسؤول جوجل أن زيارته لمسرعة الأعمال "فلك" تعد أول نشاط يقوم به فور وصوله لمصر، وذلك فى إطار حرصه على التعرف على تجربة "فلك" فى دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الابتكار.

وقال: "الجمع بين حجم السكان في مصر والموهبة التقنية والقدرات البشرية الموجودة بها، واهتمام وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بدعم رواد الأعمال شىء رائع، حيث لم أر من قبل نشاطًا وحماسًا من الحكومة فى أى بلد دعم الابتكار مثلما أرى الآن فى مصر من خلال فلك".

وقالت الدكتورة سحر نصر إن القيادة السياسية فى مصر تضع أولوية للاستثمار فى العنصر البشرى ودعم الابتكار، لأن الأمل والمستقبل فى الشباب وهو الذى سيساهم فى زيادة النمو، ولذلك تعمل الوزارة على تنفيذ هذه التكليفات بالاستثمار فى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وفى إطار ما نص عليه قانون الاستثمار من دعم ريادة الأعمال.

وشاهد مسؤول جوجل شرح حول مبادرة "فكرتك شركتك" ومسرعة الأعمال "فلك" والتى تهدف إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال المصريين، ويوفر برنامج تسريع الأعمال على مدى أربعة أشهر لأصحاب مشاريع التمويل والإرشاد والتدريب والدعم الشامل، بالإضافة إلى أنها مجهزة بالأدوات والموارد اللازمة لتعزيز نماذج الأعمال ولصقل المهارات فى تنظيم المشاريع، من أجل المنافسة فى الاقتصاد العالمي، وتعد "فلك" هى أكبر مسرع للأعمال فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز ريادى فى المنطقة ومن خلال أول مسرعة أعمال في مصر في مجال التكنولوجيا المالية بالتعاون مع شركة EFG تقوم بالاستثمار في شركات مبتكرة.

وعقب ذلك، عقدت الوزيرة اجتماعا مع فريق عمل شركة مصر لريادة الأعمال ومسرعة الأعمال فلك، التابعين لمبادرة "فكرتك شركتك" والتى أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع وزارة الاتصالات لدعم الشركات الناشئة، وبحث الاجتماع، متابعة الاستثمار ودعم رواد الأعمال الشباب في شركات ناشئة في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية.

وأكدت الوزيرة أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة دعم الشركة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتدريبهم لصقل مهاراتهم فى إدارة المشروعات.

وأشار الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، إلى أنه سيتم قريبا تنظيم حفل تخرج الدفعة الثانية من مسرعة أعمال فلك والذين يخضعون حاليا لبرنامج مسرعات الأعمال من خلال مسرعة الأعمال "فلك"، حيث تم تمويل كل شركة ناشئة جديدة بتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه للشركة الناشئة من خلال "فلك" وEFG للتكنولوجيا المالية.

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