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الثقافة
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 01:03 م

"أهمية التكنولوجيا في المجتمع" بثقافة أسيوط

ثقافة أسيوط
ثقافة أسيوط
جمال عاشور
dostor.org/2566889

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من اﻷنشطة بفرع أسيوط، حيث أقام بيت ثقافة منفلوط ندوة تثقيفية بعنوان "أهمية التكنولوجيا فى المجتمع" بمدرسة اﻹعدادية بنين بمنفلوط، حاضرها محمد شعبان سليمان، تكلم فيها عن معنى التكنولوجيا وأهميتها فى تسهيل حياه اﻹنسان والتعرف على عادات وتقاليد الشعوب والتقريب بين الشعوب والتواصل ااجتماعى، وتكلم عن استخدامات التكنولوجيا، كما عرض إيجابيات التكنولوجيا وسلبياتها وأن العالم أصبح قرية صغيرة.

وقدم قصر ثقافة أسيوط ندوة تثقيفية بعنوان "احتفالات عيد اﻷم" بمعهد أسيوط الإعدادي الأزهري فتيات، وحاضرها محمد علم الدين ضاحي، الذى تناول الحديث حول مكانة المرأة فى الإسلام وكيف ارتقى بها ودور الأم فى تربية النشء، كما أنها هى عمود الأسرة والمجتمع وهى الزوجة والأم والأخت وهى أسس وقواعد القيم الاجتماعية وبناء المجتمع القوى.

وقدم بيت ثقافة القوصية ندوة ثقافية عن كيفية تعامل الوالدين مع الطفل المعاق، حاضرها الشيخ حجاج صلاح مدير أوقاف القوصية، وأدارها الشاعر عبد الغني مسعود، بمدرسة جاد الرب اابتدائية، حيث تناول الحديث حول مفهوم الإعاقة هو مصطلح يغطي العجز، والقيود على النشاط، ومقيدات المشاركة. والعجز هي مشكلة في وظيفة الجسم أو هيكله، والحد من النشاط هو الصعوبة التي يواجهها الفرد في تنفيذ مهمة أو عمل، في حين أن تقييد المشاركة هي المشكلة التي يعاني منها الفرد في المشاركة في مواقف الحياة، وبالتالي فالإعاقة هي ظاهرة معقدة، والتي تعكس التفاعل بين ملامح جسم الشخص وملامح المجتمع الذي يعيش فيه أو الذي تعيش فيه، كما ناقش الحضور كيفية التعامل مع الطفل ذوى القدرات الخاصة وكيف يمكن دمجه بالمجتمع.

ونظم بيت ثقافة أبنوب القوافل الثقافية لاكتشاف المواهب بمدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية بأبنوب، والتي حاضرها الشاعر وليد حشمت محمد، والأديب أشرف عكاشة، واستمعوا وشاهدوا المواهب التي تنوعت بين الغناء والقصة القصيرة وتأليف الشعر والرسم، بحضور لفيف من الشعراء بأبنوب.

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