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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 01:02 م

6 أبريل غرة شعبان فلكيًا.. وعدة رجب 29 يومًا

6 أبريل غرة شعبان
أ ش أ
dostor.org/2566887

تصل أيام شهر رجب للعام الهجري الحالي (١٤٤٠) أسبوعها الرابع يوم بعد غد الخميس، وفيها يكون الهلال صغيرًا في مرحلة التربيع الثاني أو الأخر.

ويحدث هذا التربيع في يوم ٢٢ من الشهر الهجري، ويستمر الهلال في التناقص بعده إلى أن يختفى تمامًا نوره عن الأرض وتتعذر رؤيته، وهو ما يحدث عندما يكون القمر بين الشمس والأرض على استقامة واحدة فلا يظهر منه شيء، ويكون ذلك في اليوم التاسع والعشرين من الشهر القمري، ويكون إيذانًا ببدء دوره جديدة من أطوار القمر، وهى مرحلة ميلاد هلال شهر شعبان، الذي كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرته ستوافق يوم السبت 6 أبريل المقبل حسابيًا.

وطبقا لتلك الحسابات أيضًا، فإن عدة شهر رجب الحالي ستكون ٢٩ يومًا، وستثبت رؤية هلال شهر شعبان يوم استطلاعه شرعيًا، حيث سيولد الهلال في الساعة ١٠ صباحًا و٥٠ دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الجمعة ٥ أبريل المقبل (يوم الرؤية)، وسيبقى الهلال في سماء القاهرة لمدة ٩ دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم ما يمكن الراصدون من رؤيته.

و" شهر شعبان" هو الشهر الثامن من السنة القمرية أو التقويم الهجري، وترجع تسميته كباقي الشهور لعصر ما قبل الإسلام، وسمى بهذا الاسم لتشعب القبائل العربية وافتراقها للحرب بعد قعودها عنها في شهر رجب حيث كانت محرمة عليهم، ويقال كذلك إن اسمه يرجع لتشعب الخير فيه، ويحل هذا الشهر بعد شهر رجب وقبل رمضان، وهو من أحب وأفضل الشهور عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان الصحابة يستعدون فيه لاستقبال شهر رمضان المبارك، ويتسابقون خلاله في الطاعات، فيكثرون من الصدقات، وتدارس القرآن الكريم، وتلاوته، والصيام.

واقتداءً بالرسول الكريم والصحابة، يعتني أغلب المسلمين بشهر شعبان اعتناءً خاصًا لما علموا من كراماته ونفحاته، حيث نبه الرسول إلى عظم فضل هذا الشهر لما رأى اهتمام المسلمين بشهر رمضان، أراد أن يبين لهم أهمية باقي الأزمنة، ومنها شهر شعبان، فحثهم على استثماره في العمل الصالح، والعبادة والاستغفار، ومن أهم ما يميز شهر شعبان رفع أعمال العام فيه إلى رب العالمين، وفي هذا الشهر ليلة عظيمة وهي "ليلة النصف من شعبان"، حيث يطلع الله إلى خلقه فيها فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن.

وقائع وأحداث بارزة وقعت في شهر شعبان جعلته من الأزمنة الفاضلة التي أكرمها الله، كما جعلته موسمًا للأعمال الصالحة والعبادات، ومن تلك الأحداث العظيمة عبر التاريخ، فرض صيام رمضان على المسلمين في العاشر من شعبان من العام الثاني للهجرة، وفرض زكاة الفطر في نفس الوقت، وفيه تحولت قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وتم بذلك نسخ أول حكم شرعي، وفيه أيضا وقعت غزوة "بني المصطلق" التي حدثت في شهر شعبان من العام الخامس للهجرة، ويرجع سببها إلى بعض الأخبار التي وردت إلى رسول الله، ومفادها أن المشركين يتجمعون لقتاله والقضاء على المسلمين، فأمر الجيش بالاستعداد، وباغت المشركين بالهجوم عليهم وهزمهم، وجاء النصر وأدا للفتنة في مهدها، فاضحا المنافقين الذين يسعون في إفساد المجتمع المسلم، من خلال الكذب، والتحريض، ونشر الفتن بين أبنائه، حيث حاولوا استغلال خلاف وقع بين المهاجرين والأنصار ليشعلوا الصراع بين المسلمين.

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