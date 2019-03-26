سرحان: زيادة رأسمال "إي فاينانس" لـ1.5 مليار جنيه في مارس

كشف إبراهيم سرحان، رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، أن الشركة وافقت على زيادة راسمالها إلى 1.5 مليار جنيه خلال الجمعية العمومية في مارس الجاري، والتي كانت 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن حجم السوق أصبح كبيرا ويحتاج إلى مزيد من الاستثمارات المستقبلية في مجال المدفوعات الإلكترونية.



وأضاف سرحان، خلال مؤتمر صحفي اليوم للشركة بمقر الشركة بالقرية الذكية، أن الشركة تدرس مع أحد بنوك الاستثمار والذى يقوم حاليا بتقديم الشركة، حيث إنها ضمن الطروحات الحكومية للشركات بالبورصة خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أن المساهمين الرئيسيين في الشركة لديهم رؤية للتوسعات الشركة المستقبلية، موضحا أن الشركة شريك استراتيجي للمشروعات الدفع والتحصيل الإلكتروني للحكومة ولابد من زيادة الوعي لدى المواطنين بالخدمات الإلكترونية.