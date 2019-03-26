التخطيط: تجربة الإصلاح الإداري في مصر رائدة وواعدة

قال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر عبر تاريخها الطويل تعتز دائما وأبدا بانتمائها الأفريقي كجزء أصيل وفاعل وقائد من القارة الإفريقية التى تمثل عمق استراتيجي للدولة المصرية.



جاء على هامش مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الفعالية التى أقامها تحالف الشباب من أجل القيادة والتنمية في أفريقيا تحت عنوان "دعم الشباب الأفريقي ورقمنة ودمج أفريقيا".



وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط إن المشاركة المصرية في اجتماعات الدورة الـ ٥٢ للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بمدينة مراكش المغربية تأتى بعد فترة ليست ببعيدة من إعلان السيد رئيس الجمهورية أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، وبعد حوالى عشرة أيام فقط من انعقاد ملتقي الشباب العربي الأفريقي بأسوان.



وأشار إلى أن مصر لديها تجربة رائدة وواعدة في مجال الإصلاح الإداري والرقمنة وهى تجربة تخطو خطوات ثابتة نحو الأمام، موضحًا مدى اهتمام دول القارة الأفريقية بالاطلاع على التجارب المصرية في هذا المجال، مشيرا إلى أن مصر ممثلة في وزارة التخطيط كانت قد فازت بالمركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإدارى التى نظمتها المنظمة الأفريقية للإدارة العامة في بتسوانا خلال نوفمبر الماضي، عن مشروع منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات، موضحا أن المشروع يُعد أحد المشروعات الرائدة في الدولة المصرية وأن كثير من الدول الأفريقية والعربية المحيطة بدأوا في الاستعانة بالخبرة المصرية فى هذا الشأن.



كما أوضح أن رؤية مصر 2030 التى تم إطلاقها فى 2016 هى خطة طويلة المدى وهى تعد النسخة الوطنية المصرية من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التى أعلنتها الأمم المتحدة، مؤكدًا أن قطاع الشباب يمثل عنصرًا أساسيًا وقطاعًا فاعلًا فى تلك الرؤية باعتبارها عامل مشترك أعظم في كل الأهداف الأممية الـسبعة عشر؛ حيث أن جزء من تلك الأهداف هو التمثيل التكنولوجي للشباب من أجل مواكبة الأدوات التكنولوجية للعصر وإحداث طفرات إيجابية في المجتمعات الأفريقية.



وأشار إلى تعاون وزارة التخطيط مع الأشقاء في القارة الأفريقية في مجال التدريب، قائلا إن المعهد القومي للإدارة نظم عددًا من البرامج التدريبية للأشقاء الأفارقة مثل برنامج مهارات إدارة وريادة الأعمال للشباب الإفريقي، وبرنامج بناء قدرات مديري المعاهد التدريبية الحكومية، والذي يهدف إلى تنمية قدرات مديري المعاهد والمؤسسات الحكومية الإفريقية التي تقدم خدمات تدريبية، وبرنامج بناء قدرات المدربين الأفارقة، وكذلك العديد من الدورات التدريبية في مجال تأهيل المرأة.