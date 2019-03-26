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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 12:59 م

ربط 17 محطة بالطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بأسوان

ربط 17 محطة بالطاقة
أ ش أ
dostor.org/2566882

أكد رئيس قطاع المشروعات بمنطقة كهرباء مصر العليا الدكتور أحمد فتحي، أن قطاع الكهرباء بمصر العليا، انتهى حاليا من ربط 17 محطة بمشروع الطاقة الشمسية الجديد بمنطقة بنبان بأسوان، بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

وأوضح "فتحي" في تصريح اليوم الثلاثاء، أن مشروع الطاقة الشمسية الجديد والذي أعلن مؤخرا عن فوزه بالمركز الأول على مستوى المشروعات التي ينفذها البنك الدولى فى العالم، يستهدف إقامة 32 محطة توليد للطاقة الشمسية النظيفة على مساحة 8 آلاف و434 فدانا، حيث من المقرر أن يكتمل المشروع فى سبتمبر المقبل بإجمالى حجم طاقة يبلغ 1465 ميجا وات، باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار.

وكشف أنه تمهيدا لانطلاق المشروع تم الانتهاء حاليا من إقامة 4 محطات محولات وهى بنبان 1، بنبان 2، بنبان 3، بنبان 4، وتعمل كل منها بجهد 22220 كيلو فولت، لاستقبال الطاقة النظيفة المولدة وتحويلها إلى الشبكة الموحدة للكهرباء.

وأشار إلى أن كل محطة محولات من المحطات الأربع تقوم بربط 9 محطات لتوليد الطاقة الشمسية، وتبلغ تكلفة محطة المحولات الواحدة نحو 250 مليون جنيه... موضحا أن هناك 12 محطة للطاقة الشمسية بمشروع بنبان بدأت التشغيل التجريبى، فى حين ما زالت بقية المحطة في مرحلة الإنشاءات.

وأضاف فتحى أن المشروع يوفر نحو 20 ألف فرصة عمل للعمالة المؤقتة والدائمة..ل افتا إلى أنه تم الانتهاء من عمل ازدواج في الطريق الصحراوي الغربي أمام مجمع بنبان بتكلفة 60 مليون جنيه، للتغلب على حالات التكدس والزحام وتجنب وقوع حوادث.

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