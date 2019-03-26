فايننشال تايمز: الناخبون الأكراد يتحدون تهديدات أردوغان

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استخدام أساليب عدة ضد المرشحين المعارضين منها السجن والتنكيل والإساءة وتشويه الصورة، إذ سبق له أن وصف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بـ"الملحد" وصنف قادته كـ"عناصر إرهابية".



وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الناخبون الأكراد يتحدون مواجهة "أردوغان" في الانتخابات المحلية المقررة، الأحد المقبل.



ويتعهد الناخبون في مدينة "سيزري" ذات الأغلبية الكردية في تركيا بتحدي تحذيرات الرئيس التركي.



واعتقلت الشرطة التركية مؤخرًا لبيريفان كوتلو، التي ترشح نفسها لمنصب رئيس البلدية في مدينة سيزري، والتي تعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال سياسي معارض كردي منذ أربع سنوات.



وقالت عن اعتقالها: "لقد كان بسبب الانتخابات.. لقد أرادوا كسر إرادتنا وكسر شعور الأمل بين الناس، وكسر حملتنا".



وفي سياق متصل، قالت زعيمة حزب الخير التركي المعارض، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن خان الإرادة الوطنية بالتهديدات التي يطلقها بين الحين والآخر مستهدفًا معارضية.



جاء ذلك في كلمة ألقتها المعارضة التركية، خلال مشاركتها في فعالية انتخابية بأنقرة استعدادًا للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها الأحد المقبل، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ".



وأضافت: "وصل الأمر بهذا الرجل أن يقوم وهو في منصب رئيس الدولة بتهديد مرشح المعارضة لخوض الانتخابات المحلية لرئاسة بلدية أنقرة منصور يافاش".



وقد هدد أردوغان، في إحدى المقابلات التلفزيونية مؤخرًا، قائلًا إنه في حال انتخاب مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية أنقرة منصور يافاش، فإنه وسكان المدينة سيدفعون الثمن بعد الانتخابات.



ويخوض منصور يافاش الانتخابات المحلية المقبلة لرئاسة بلدية أنقرة ضد محمد أوزهسكي مرشح الحزب الحاكم الذي شغل منصب وزير البيئة سابقًا.



وتعد هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي، بعد أن استحوذ أردوغان على سلطات تنفيذية واسعة بعد نجاحه في الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو الماضي التي تبعها إصدار قوانين جمعت السلطات في يدي الرئيس وحده.



فيما هدد وزير الخارجية التركي سليمان صويلو، عددًا من مرشحي المعارضة لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، بالفصل من مناصبهم حال انتخابهم بدعوى وجود صلات لهم بتنظيمات ارهابية.



جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها الوزير، مساء أمس الإثنين، خلال مقابلة أجرتها معه إحدى قنوات التلفزة التركية المحلية، وفق عدد من وسائل الإعلام المختلفة.



وزعم الوزير وجود عدد من مرشحي المعارضة لعضوية مجالس بعض البلديات في الانتخابات المحلية المقبلة الأحد المقبل "لهم صلات قائمة حاليًا بالإرهاب".