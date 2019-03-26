أمن الجيزة يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة محامى داخل شقته

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة من تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة محامى داخل مسكنه، حيث تم العثور عليه مصابًا بطعنة نافذة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة محامي داخل مسكنه، فعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة محامي مصابًا بطعنة نافذة بشقته.



كما تبين من خلال المعاينة، عدم وجود كسر أو بعثرة بمحتويات الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.