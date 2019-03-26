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الثقافة
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 12:56 م

"الماء شريان الحياة" محاضرة بثقافة الإسماعيلية

الماء شريان الحياة
جمال عاشور
dostor.org/2566877

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع الإسماعيلية، مجموعة من الأنشطة المتنوعة، ففى إطار الاحتفال باليوم العالمى للماء نظم بيت ثقافة القنطرة شرق محاضرة بعنوان "الماء شريان الحياة"، ألقاها عماد العوضى، بقطاع الرى والموارد المائية، وتحدث عن أهمية الماء فى حياتنا وطرق ترشيد استهلاك المياه، واختتم حديثه بقوله: إن كل قطرة ماء تساوى حياة ويجب على كل فرد الحفاظ على الماء وعدم الإسراف فى استخدامها.

كما أقام بيت ثقافة التل الكبير ورشة لعمل مشغولات يدوية باستخدام خامات من النادى، بمشاركة مدرسة اللغات الرسمية بالتل الكبير.

واحتفالا بمرور مائة عام على ثورة 19، نظمت مكتبة على الراعى مناقشة كتاب بعنوان "دراسات فى ثورة 19" تأليف حسين مؤنس، وناقشته أمينة المكتبة.

وفى قصر الثقافة استمرت فاعليات ورشة صناعة مجسمات من الخرز تدريب الفنانة شيماء فوزى، ومن المقرر أن تستمر الورشة حتى يوم الخميس الموافق 28 مارس الجارى.

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