حملات توعوية بمخاطر الألغام تجوب قرى مطروح

تنظم الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي، اليوم، حملة للتوعية بمخاطر الألغام بعدة مناطق بمحافظة مطروح،برعاية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي واللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح.



وانطلقت حملة التوعية بمخاطر الألغام التي أطلقها اللواء فتحي منصور مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بقرية رأس الحكمة والقرى التابعة الأحد الماضى، في اطار نشر الوعى من خلال الزيارات الميدانية بمشاركة الرائدات الريفيات للقرى والتجمعات الصحراوية خاصة القريبة من أماكن التلوث بالالغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية.



من جانبة تمت إقامة دورات تدريب للتوعية بمخاطر الالغام يومى 26و27 مارس بقاعة مركز الاعلام بالمحافظة لطلاب مدارس الفصل الواحد والعاملين بإدارة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والاوقاف والصحة، ومديرية أمن مطروح، بالإضافة إلى القيادات الطبيعية من عمد ومشايخ المحافظة.



من جانبه وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بضرورة تكثيف تلك الحملات لنشر مزيد من التوعية بين أهالى القرى والتجمعات الأكثر قربا من مناطق التلوث بمخاطر الألغام وكيفية التعامل الأمن معها.