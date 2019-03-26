1.8 مليون جنيه لتمويل مشروعات متنوعة بالوادي الجديد

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادي الجديد، عن تمويل 75 مشروعا تجاريا وإنتاج حيواني، بقيمة 1.8 مليون جنيه.



صرح بذلك الاستاذ منتصرعبد الرحيم مديرعام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادي الجديد، مشيرًا بأن التمويل تم خلال الفترة من 1 2 حتي 28 2 2019 وأن تلك المشروعات وفرت عدد 140 فرصة عمل لأبناء المحافظة.



وأوضح عبد الرحيم بأن تمويل المشروعات تم من خلال جهات وسيطة كالبنوك والجمعيات الأهلية وأيضا من خلال الإقراض المباشر من الجهاز.