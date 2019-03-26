ضبط 11 ألف هارب من أحكام قضائية بدمياط

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن دمياط، من ضبط 11583 هاربًا من تنفيذ أحكام، كما تمكن قسم حماية الآداب العامة من تحرير 32 قضية خلال حملة لتنفيذ الأحكام شملت عددًا من مراكز المحافظة.



يذكر أنه تم ضبط 22 هاربًا من تنفيذ أحكام جنائية، و11561 هاربًا من تنفيذ أحكام بالحبس من المحاكم الجزئية والاستئناف، بالإضافة إلى تحصيل أحكام جنح غرامات جزئية ومستأنف لـ4225 شخصًا تصل إلى أكثر من 80 ألف جنيه.



تم ضبط المتهمين، وتحرير محاضر شرطية، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لتتولى التحقيق وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنهم.