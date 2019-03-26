طلب مناقشة حول الاستفادة من الأصول غير المستغلة للسكة الحديد

تقدم النائب ماجد طوبيا بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تهرب ما يقرب من 25% من ركاب السكة الحديد من دفع أسعار التذاكر مما يشكل عبئا إضافيا على الهيئة التى يسعى الجميع للحصول على خدمة أفضل ويتطلع الكل لتطوير حقيقى على أرض الواقع.



وأضاف طوبيا، فى بيان له اليوم، أن هيئة السكة الحديد تمتلك أصولا غير مستغلة تبلغ مليارات الجنيهات ولابد من وضع استراتيجية تضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه الأصول وعدم التعدى عليها فى الكثير من المحافظات، مؤكدا أن البداية الحقيقية للتطوير والتجديد والإحلال تبدأ من حسن استغلال الأصول التى تعد أموالا مهدرة على الهيئة.



وأشار طوبيا، فى بيانه، إلى أنه على الرغم من الأصول التابعة للهيئة إلا أنها تُحقق خسائر متزايدة عاما تلو الآخر، وهذا بسبب عدم وجود رؤية، مؤكدا ثقته فى الوزير الجديد وأن الهيئة ستشهد تغييرا جذريا على أرض الواقع.