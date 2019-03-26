القاهرة : الثلاثاء 26 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
اقتصاد
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 11:44 ص

عمومية "مدينة نصر" توافق على توزيع 240 مليون جنيه أرباحًا للمساهمين

عمومية مدينة نصر
اكرم عمران
dostor.org/2566718

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير" على توزيع 240 مليون جنيه عن أرباح 2018، فى صورة أسهم مجانية.

وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة منذ قليل، أن التوزيع سيكون بواقع سهم مجاني لكل 5 أسهم أصلية عن أرباح العام الماضي.

وكان مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان والتعمير اقترح توزيع أرباح العام الماضي على شكل أسهم مجانية لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.2 مليار جنيه إلى 1.44 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 240 مليون جنيه، في صورة أسهم مجانية، بواقع 0.2 سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها جنيه، ممولة من أرباح العام الماضي.

وصدقت الجمعية على القوائم المالية لعام 2018، وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن الفترة، ووافقت الجمعية على إبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة للشركة لتنفيذ عمليات مقاولات في حدود 100 مليون جنيه وعقود توريق في حدود 600 مليون جنيه.

وحققت الشركة أرباحًا مجمعة بلغت 1.11 مليار جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 933 مليون جنيه في 2017.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أقل من شهر

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

منذ أقل من شهرين

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهرين

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أكثر من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 4 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

الآن

طعن "قوائم الإرهاب" و"رشوة عاملين بميناء القاهرة الجوي" أبرز محاكمات اليوم

لقاء السيسي ووزير دفاع الصين واعتراف ترامب بالجولان أرضا إسرائيلية يتصدران عناوين الصحف

الأرصاد: طقس اليوم لطيف تصاحبه أمطار.. والقاهرة 20 درجة

اليوم.. "التعليم" تفتح باب التقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة

ads
الأكثر قراءة

محامى تامر عاشور يوضح حقيقة حكم سجنه لمدة عام

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم

"أكبر ضربة لإعلام الإخوان".. عم الطالبة مروة يفضح كذبهم: "كانت محجوزة وماتت في القصر العيني"

ألبومات الصور

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة ببني سويف

بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 86 من أمهات وزوجات شهداء الشرطة

وفد "الصحة العالمية" يشيد بأداء "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد

رياضة

الصحف الألمانية تواصل الإشادة بفوز منتخب المانشافت على هولندا

"صبحى": مصر أصبحت "قبلة" الاتحادات الرياضية الدولية والأفريقية

المنتخب الأوليمبى يواجه هولندا فى تجربته الودية الثانية.. اليوم

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

محامى تامر عاشور يوضح حقيقة حكم سجنه لمدة عام

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم

"أكبر ضربة لإعلام الإخوان".. عم الطالبة مروة يفضح كذبهم: "كانت محجوزة وماتت في القصر العيني"

كشكول

"خريجي الأزهر" تدين هجوم بوكو حرام جنوب شرق النيجر

انطلاق الفوج السادس من شباب الجامعات لزيارة القاعدة البحرية بالإسكندرية

"التعليم" تتيح امتحان الأحياء للتدريب عبر موقعها الرسمي

أمهات مصر: الوحدة الأخيرة للإطلاع فقط مطلب جماعي لأولياء الأمور

فتح باب التقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة .. تعرف على التخصصات

الأمصار

التشكيل النهائي للمنتخب المصري أمام نيجيريا

تعرف على راتب الملك سلمان منذ 80 عاما

ارتفاع عدد ضحايا سيول إيران إلى 19 قتيلا و105 مصابا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مصادر فلسطينية: جهود مصرية لوقف التصعيد في غزة

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

"يونيسف" تحذر من تعرض 260 ألف طفل لسوء التغذية بالكونغو

مسح: معظم مواطني روسيا قلقون من التلوث البيئي

دراسة: الأطفال المصابون بالسرطان في الدول الغنية يعيشون أكثر

الصحة

الصحة العالمية تحذر من تداعيات الهجمات على مراكز علاج الإيبولا بالكونغو

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎