عمومية "مدينة نصر" توافق على توزيع 240 مليون جنيه أرباحًا للمساهمين

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير" على توزيع 240 مليون جنيه عن أرباح 2018، فى صورة أسهم مجانية.



وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة منذ قليل، أن التوزيع سيكون بواقع سهم مجاني لكل 5 أسهم أصلية عن أرباح العام الماضي.



وكان مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان والتعمير اقترح توزيع أرباح العام الماضي على شكل أسهم مجانية لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.2 مليار جنيه إلى 1.44 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 240 مليون جنيه، في صورة أسهم مجانية، بواقع 0.2 سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها جنيه، ممولة من أرباح العام الماضي.



وصدقت الجمعية على القوائم المالية لعام 2018، وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن الفترة، ووافقت الجمعية على إبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة للشركة لتنفيذ عمليات مقاولات في حدود 100 مليون جنيه وعقود توريق في حدود 600 مليون جنيه.



وحققت الشركة أرباحًا مجمعة بلغت 1.11 مليار جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 933 مليون جنيه في 2017.