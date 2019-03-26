بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره البلغاري

بدأت بقصر الاتحادية المباحثات الرسمية الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البلغاري رومن راديف، الذي وصل إلى القاهرة أمس في زيارة رسمية.



ومن المقرر أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات المصرية البلغارية في كافة المجالات وعددا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.



وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس البلغاري بقصر الاتحادية حيث استعرض الزعيمان حرس الشرف، وعُزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين.



ومن المقرر أن يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا عقب مباحثاتهما.