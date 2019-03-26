مالى تتسلم مقاتلات خفيفة من طراز "سوبرتوكانو" برازيلية الصنع

تسلمت مالى طائرات مقاتلة من طراز "سوبرتوكانو" من انتاج البرازيل كانت قد تعاقدت على شرائها في يوليو 2015، وبذلك تكون قد انضمت الى قائمة الدول الأفريقية التى تستخدم هذا النوع من الطائرات في أفريقيا، وهي: بوركينا فاسو وأنجولا وموريتانيا.



وقالت مصادر في مؤسسة صناعة الطائرات امبيرير البرازيلية والتي تنتج المقاتلات - بحسب دورية (جينز) العسكرية المتخصصة - "إن عدد الطائرات الموردة من ذلك الطراز إلى مالى يبلغ 6 طائرات جميعها من طراز (EMB 314A-29) الذى يتميز بأنه من طراز المقاتلات الخفيفة".



وأضافت "أنه تأجل توريد تلك المقاتلات إلى مالى عدة مرات بسبب مشكلات تمويلية، لاسيما وأن مالى قامت بتمويل صفقة الشراء من مواردها المالية الوطنية الخالصة ونفقات تدريب طياريها المقاتلين الذين سيعملون على تلك الطائرات وشراء أجهزة المحاكاة الملاحية اللازمة لذلك من البرازيل".



يذكر أن مقاتلات (السوبرتوكانو) الخفيفة، التى استلمتها مالى، مزودة بمدافع رشاشة من عيار 7ر12 مم، وبإمكانها حمل صواريخ من عيار 70 مم وكذلك قنابل لضرب الأهداف الأرضية تزن 250 كيلوجراما، كما طلبت مالى من الشركة المنتجة تزويدها بنقاط تسليح إضافية لاطلاق صواريخ من عيار 20 مم.