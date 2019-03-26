الصحف الألمانية تواصل الإشادة بفوز منتخب المانشافت على هولندا

واصلت الصحف الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، الإشادة بفوز منتخب المانشافت على منتخب الطواحين الهولندية خارج الديار في مستهل مشواره في تصفيات بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2020 بنتيجة 3-2.



وذكرت صحيفة "دي فيلت" في عنوانها الرئيسي "كل شيء سار على نحو صحيح"، في إشارة لنجاح منتخب ألمانيا في بداية مشواره بتصفيات يورو 2020، بتحقيق فوز ثمين خارج الديار على حساب هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وخرجت صحيفة "بيلد" بعنوان "لهذا السبب يستمع اللاعبون لتعليمات لوف مجددًا"، في إشارة لاستعادة يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، ثقة لاعبي المانشافت.



بينما حمل غلاف صحيفة "فيستفاليش روندشاو" عنوان "رويس يطمئن جماهير دورتموند"، وذلك في إشارة لرسالة الطمأنينة التي بعثها ماركوس رويس لجماهير ناديه بعد معاناته من إصابة خلال معسكر منتخب ألمانيا الأخير.