الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفًا و500 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الاثنين، وأن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الثلاثاء، 24 ألفا و500 ميجاوات مقابل نفس الحمل، أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفًا و120 ميجاوات.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.



وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121، منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 5 ملايين مكالمة، خلال 27 شهرًا حتى ديسمبر 2018.