الأسهم الأوروبية تكافح لتزيح التشاؤم حيال النمو عن كاهلها

اتسم أداء الأسهم الأوروبية بالخفوت، اليوم الثلاثاء، بعد خسائر على مدى أربع جلسات، وسط مخاوف من ضعف في الاقتصاد العالمي، وعدم تيقن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، بعد يوم من تسجيل أدنى مستوياته في 12 يوما، وانخفضت بورصتا ألمانيا ومدريد، في حين زادت باريس ولندن زيادة طفيفة.



وتفاقمت مخاوف المستثمرين بشأن سلامة الاقتصاد العالمي، يوم الجمعة، إثر بيانات صناعية مخيبة للآمال من ألمانيا والولايات المتحدة، أدت إلى انعكاس منحنى عائد أدوات الخزانة الأمريكية الذي يراه البعض مؤشرا ينبئ بالركود.



وارتفع سهم إيرباص 1.2%، في أكبر دعم للمؤشر الأوروبي الرئيسي، بعد أن وقع صانع الطائرات صفقة بعشرات المليارات من الدولارات لبيع 300 طائرة إلى الصين.