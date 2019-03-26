اعترافات عصابة تهريب الحشيش والهيروين من مرسى مطروح للمعادي

أدلت عصابة تهريب المواد المخدرة من مرسى مطروح إلى القاهرة، باعترافات مثيرة أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية.



وكشفت اعترافات المتهمين أنهم كانوا في طريقهم لتوزيع كميات كبيرة من المواد المخدرة، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم ما يقرب من 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش و400 جرام من مخدر الهيروين إلى تجار التجزئة لسهولة توزيعها على أصحاب المزاج العالي.



وأضاف المتهمون الثلاثة في اعترافاتهم أنهم كونوا عصابة منذ أعوام للاتجار في المواد المخدرة وتعرفوا على عدد من سكان البدو، الذين يسهلون لهم مهمة جلب المواد المخدرة، حيث من اختصاص المتهم الأول أن يقود السيارة النصف نقل من مرسى مطروح إلى المعادي، ويسلمها للآخرين الذين بدورها يوزعوها على تجار التجزئة، لترويجها في منطقة المعادي.



واعترف المتهمون أنه كان يخبأ المواد المخدرة داخل جراج في المعادي، عقب تهريبها من الساحل الشمالي، ويتم تقابلهم فيه، لتقسيم البضاعة، وتقسيم حصصهم المالية، وأرشدوا على عناوين عدد من تجار التجزئة، لكن أكدوا أن من يمدهم بالمخدرات يستخدم أسماء وهمية وكل مرة هو كان المسئول عن التواصل معهم.



كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، قررت حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في تهريب المخدرات لداخل البلاد، كما قررت النيابة التحفظ على المواد المخدرة، وإرسالها للمعمل الكيماوي، وإعداد تقرير عن كميتها ونوعها.



وتمكن ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط 25 كيلو حشيش مخبأة داخل سيارات بمنطقة المعادى، بعد قيام تشكيل عصابى بتهريبها من الساحل الشمالى.



كانت معلومات وردت لضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة، حول قيام 3 عناصر إجرامية خطرة كونوا، فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تهريب المواد المخدرة من الساحل الشمالى الغربي للبلاد، وترويجه بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.



وتم ضبطهم وتبين إتهام أحدهم فى 18 قضية متنوعة وذلك ف كمين أعد خصيصًا لضبطهم اثناء، تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، مستقلين 3 سيارات وبحوزتهم 250 طربة وزنت 25 كيلو من الحشيش، ومبالغ مالية، و3 هواتف محمولة، وتحرر بالواقعة رقم 3758 لسنة 2019 جنايات المعادى، وأخطرت النيابة للتحقيق.