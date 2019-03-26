أوزبكستان تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة دخول أراضيها

أعفت أوزبكستان مواطني الإمارات من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة.



وجاء القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع الماضي، بمبادرة من حكومة جمهورية أوزبكستان، ويتيح لمواطني دولة الإمارات البقاء في أوزبكستان لمدة أقصاها 30 يوما.



وقال بدر العوضي، مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات: "تعد مبادرة الحكومة الأوزبكية، بإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرات السفر المسبقة، ترجمة للعلاقات التاريخية القوية بين البلدين الصديقين، والتي بنيت على أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية".