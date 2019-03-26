"صبحى": مصر أصبحت "قبلة" الاتحادات الرياضية الدولية والأفريقية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر أصبحت "قبلة" الاتحادات الرياضية الدولية والأفريقية لإقامة وتنظيم البطولات الرياضية بها، مشددًا على أن للقيادة السياسية دورًا كبيرًا لجعل مصر جاذبة لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية، بفضل الاستقرار، والتنمية التي تشهدها البلاد حاليًا.



جاء ذلك في تصريح لوزير الشباب والرياضة عقب حضوره واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات النسخة رقم "47" من سباق مصر الدولي للدراجات، والذي أقيم تحت رعاية الوزارة ونظمه الاتحاد المصري للدراجات، برئاسة الدكتور وجيه عزام، وبالتعاون مع محافظتي الأقصر وأسوان، خلال الفترة من 23 إلى 26 مارس، بمشاركة 120 متسابقًا يمثلون 11 دولة (ألمانيا، روسيا، اليونان، ماليزيا، أنجولا، المغرب، الجزائر، عمان، البحرين، الإمارات، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة).



ووجه أشرف صبحي الشكر للواء أحمد إبراهيم على دعمه وتعاونه الكامل في تنظيم الأحداث الرياضية التي تشهدها أسوان، مثمنا دور رجال الأمن في تعاونهم الكامل لإنجاح تلك الفعاليات، التي أصبحت تسهم بشكل كبير في دعم السياحة المصرية.



يأتي هذا الحدث الرياضي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم السياحة الرياضية، والتي تعكس دور الرياضة في المساهمة والترويج السياحي من خلال تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية الدولية.