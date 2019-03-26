"القواس": الأمة العربية تحتاج إلى التكاتف أمام التحديات

أشاد طلعت القواس، نائب رئيس حزب الحرية المصري، بدور مصر الرائد بعد انعقاد القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق في القاهرة، مؤكدًا أن مصر لها دور كبير ورائد في المنطقة العربية، وأن هذه اللقاءات لها أهمية خاصة ستعود على الدول الثلاث من خلال التنسيق والتكامل والتعاون المشترك فيما بينها.



وأضاف القواس أن الأمة العربية تحتاج إلى التكاتف والتوحد للوقوف أمام التحديات التي تواجههم، وتحاول الوقيعة فيما بيننا خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة العربية ككل.



ولفت نائب رئيس الحزب إلى أن الإرهاب عدو كبير وناقوس خطر يدق الأبواب العربية، ولهذا يجب أن يكون هناك تنسيق للوقوف ضده إلى أن ينتهي تماما، ونعيش بشكل آمن حتى نستطيع أن نتطور ونبني ونقدم فكرا مشتركا ينتج عنه مجتمع عربي ناجح ومؤثر ورائد في جميع المجالات.



كما أكد القواس أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تمر بمراحل صعبة وحاسمة، ولهذا يجب أن نتكاتف معه ليستطيع من خلال تحركاته وجهده قيادة مصر وإفريقيا والدول العربية كلها، ونحن لدينا كل الثقة فيه ونعلم جيدا أنه لم يضيعنا ولن يضيعنا على مدى الدهر.