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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 11:33 ص

"يونيسف" تحذر من تعرض 260 ألف طفل لسوء التغذية بالكونغو

يونيسف تحذر من تعرض
أ ش أ
dostor.org/2566692

حذر صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف" من تعرض حوالى 260 ألف طفل لسوء التغذية في إقليم كاساى، بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح "يونيسف" أن أعددا كبيرة من الأشخاص كانوا قد تعرضوا للتشرد، خلال الفترة ما بين عامى 2016 و2018، بسبب أعمال العنف التى قادتها الميليشيات، بالإضافة إلى انعدام الأمن في الإقليم، وأن ذلك أدى إلى حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، وارتفاع مستويات سوء التغذية بين الأطفال.

وقال جيانفرانكو روتيجليانو، ممثل اليونيسف في الكونغو الديمقراطية: "إننا نعمل مع شركائنا والمجتمعات المحلية بالإقليم من أجل دعم عملية الإنعاش التى تسير ببطء في أعقاب سنوات من العنف والصراع، اللذين تسببا في حدوث حالة من الدمار بين العائلات والأطفال".

وأضاف أن عودة 300 ألف كونغولى على الأقل من أنجولا فى نفس الوقت قد تسببت فى حدوث أعباء إضافية على المراكز الصحية والمدارس، والخدمات الأساسية فى الإقليم، والخدمات المخصصة لإنقاذ الأطفال، وأننا نشعر بالقلق لاحتمال فقدان المكاسب التى تحققت للأطفال مؤخرا بسبب هشاشة الوضع في الإقليم.

وأشار اليونيسف إلى أنه قام مع شركائه خلال العامين الماضيين بعلاج 200 ألف طفل من سوء التغذية فى إقليم كاساى، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي لأكثر من 100 ألف طفل، وترميم 500 فصل دراسى من الفصول التى تعرضت للنهب أو الحرق، وذلك بهدف تمكين التلاميذ من العودة إلى مدارسهم.

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