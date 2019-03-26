البنك الدولي يُموّل مشروعات في أنجولا بـ1.1 مليار دولار

أعلن حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى، عن اعتزام البنك القيام بتمويل مشروعات فى أنجولا بما يعادل قيمته 1.1 مليار دولار.



جاء ذلك الإعلان على هامش اجتماع نائب رئيس البنك الدولى مؤخرا مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء الأنجولى.



وأوضح نائب رئيس البنك الدولى أنه تم تخصيص هذا المبلغ لتمويل مشروعات في مجالات الزراعة والصحة والتعليم بهدف توفير الحماية الاجتماعية للسكان، مؤكدا أنه تمت الموافقة على تقديم هذا الدعم المالى الجديد نتيجة الثقة في البرامج التى تنفذها الحكومة الأنجولية.



وأشار إلى أنه بحث مع الفريق الاقتصادى الأنجولى القضايا المتعلقة بدعم البنك الدولى للمشروعات الزراعية في أنجولا، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا الكيفية التي يمكن للبنك بها تقديم الدعم لقطاع التعدين الأنجولى.