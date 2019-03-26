نواب بالبرلمان الكيني يرفضون خطة لإقامة سور على الحدود مع الصومال

أعرب نواب برلمانيون في كينيا عن رفضهم لخطة إقامة سور على الحدود الكينية الصومالية، واصفين الخطة بأنها لن تكون "مجدية" لمحاربة الإرهابيين التابعين لجماعة الشباب الصومالية المتطرفة.



وقال النواب "إن بناء السور يتكلف نفقات باهظة، وسيؤدى إلى تبديد الموارد، مطالبين لجنة التحقيقات الجنائية ومكافحة الفساد بإجراء تحقيق بشأن نفقات بناء السور".



ومن جانبه، أعرب زعيم الأقلية جون إمبادى عن انتقاده لمشروع السور، وحث الحكومة على استبداله بالاستثمار فى الأدوات المناسبة لجمع لمعلومات الاستخباراتية.



يذكر أن مشروع إقامة السور يقام في 3 قطاعات، هي: الشمالى بطول 160 كيلومترا، والأوسط بطول 445 كيلومترا، والجنوبى بطول 105 كيلومترات، وتقوم بتنفيذه شركات مقاولات محلية تحت إشراف قوات الدفاع الكينية.