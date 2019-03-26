اليابان تتبرع بمليون دولار لمواجهة التهديدات الناجمة عن المتفجرات في الصومال

أعلنت السفارة اليابانية لدى كينيا عن تبرع الحكومة اليابانية بمليون دولار للمساعدة على مكافحة التهديدات الناجمة عن الألغام في الصومال.



وقالت السفارة- في بيان أصدرته: "إنه سيتم تقديم هذا المبلغ من خلال صندوق الأمم المتحدة للمساعدة على مكافحة خطر الألغام، بهدف دعم الجهود الرامية إلى جعل الصومال بلدا سلميا وآمنًا".



وأضاف البيان أن اليابان ساهمت، خلال الأعوام الخمسة الماضية، بحوالي 7.3 مليون دولار للمساعدة على التخلص من الألغام فى الصومال.



يذكر أن الجماعات المتطرفة في الصومال كانت تستخدم العبوات الناسفة ضد الحكومة الصومالية وبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال، وأن هذه العبوات والنيران غير المباشرة ومخلفات الحرب الأهلية من ألغام ما زالت تشكل خطرا على أرواح السكان المدنيين هناك.



وأشار متحدث باسم السفارة اليابانية إلى أن المساعدة اليابانية تبرهن على التزام اليابان بالمساهمة في العمل من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي وأمن الصومال.