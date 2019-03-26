نيجيريا والهند تسعيان من أجل توسيع نطاق الشراكة بينهما

أكدت نيجيريا والهند أنهما تسعيان من أجل توسيع نطاق الشراكة بينهما وزيادة التبادل التجارى مع التركيز على الاستثمار.



وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرى الدكتور أوكيتشاكو إينلاماه- خلال لقائه مؤخرا مع المفوض السامى الهندى لدى نيجيريا شرى أبهاف ثاكور - "إنه من الضرورى توسيع نطاق العلاقات بين البلدين لتتجاوز نطاق التجارة وتركز على زيادة الاستثمار"، مرحبا باهتمام المفوض السامى الهندى بمبادرة نيجيريا بتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة على الطراز العالمى.



من جانبه، طلب المفوض الهندى نسخة رسمية من المبادرة لعرضها على مستثمرين هنود، قائلا "إن الهند ونيجيريا شريكان تجاريان مهمان، وأنه يتعين تعزيز تلك الشراكة".



يذكر أن الهند ونيجيريا كانتا قد وافقتا خلال عام 2017 على تشكيل لجنة مشتركة للتجارة على مستوى وزير التجارة من الجانب الهندى والسكرتير الدائم من الجانب النيجيرى لمراجعة العلاقات التجارية بين البلدين.