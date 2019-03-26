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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 11:31 ص

المفتى يشارك بمؤتمر "الإسلام رسالة الرحمة والسلام" بموسكو

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أ ش أ
dostor.org/2566680

غادر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إلى العاصمة الروسية "موسكو" للمشاركة في أعمال مؤتمر "الإسلام رسالة الرحمة والسلام" الذي تنظمه الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية الشيشان، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وصندوق دعم الثقافة والعلوم والتربية الإسلامية التابع لمكتب رئيس روسيا.

وسيلقي المفتي كلمة في المؤتمر الذي سيفتتح في الفترة بين 28 - 30 من مارس الجاري، وتبدأ أعماله في مدينة "موسكو" وتختتم في العاصمة الشيشانية "جروزني".

وستدور أعمال المؤتمر حول أربعة محاور رئيسية، الأول: "مقومات التعايش في الإسلام" وتعرض فيه: المقاصد الإنسانية في البعثة النبوية، والمسلمون ومجتمع التراحم، والعلاقات الإنسانية في المجتمعات المتعددة الأديان، والقيم الدينية والنزاعات الإثنية والدينية.

أما المحور الثاني فسيكون "مسلمو روسيا ومجتمع السلام" ويتحدث عن الوجود الإسلامي في روسيا قديمًا وحديثًا، وإسهامات مسلمي روسيا في تحقيق التعايش، ومستقبل التعايش الديني في روسيا وآفاقه، وجهود المفتين والإدارات الدينية في إرساء السلم والتعايش.

ويناقش المحور الثالث "الإرهاب والتطرف" العلاقة بين الأديان والإرهاب، والإرهاب ورسالة الإسلام، وظاهرة العنف باسم الدين، والمنظمات الإرهابية والعلاقات المشبوهة، بينما يتطرق المحور الرابع إلى مسألة "المسلمون والتواصل الحضاري" حيث يناقش موضوعات المشترك الإنساني والمصالح المتبادلة، نحو معالجة فاعلة للمشكلات والأزمات الدولية، والعلاقات بين روسيا والعالم الإسلامي، والإسلاموفوبيا والعنف المضاد.

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