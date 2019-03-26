استشاري: التوعية بالسمنة مسئولية مجتمعية للحماية من السرطان

يعتبر مرض السمنة من أخطر الأمراض التي تهدد البشرية، وخاصة أن مرض السمنة سببا لأمراض أخرى أكثر خطورة منها أنواع عديدة من السرطانات.



فى إطار ذلك، قال الدكتور هشام عبد الله، استشاري الجراحة العامة والسمنة والمناظير، إن السمنة خطر ووحش يهدد البشرية، مؤكدا أن الأشخاص الأكبر سنا المصابون بالسمنة وخاصة السمنة حول منطقة البطن، أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم من نظرائهم الأخف وزنا وربما تلعب التمارين الرياضية دورا في تقليل تلك المخاطر، خاصة بالنسبة إلى النساء.



وعن العلاقة بين السمنة والسرطان، أضاف "معدلات التدخين انخفضت بشكل كبير بين الشباب بسبب حملات التوعية التي ربطت بين التدخين أو الإدمان والإصابة بمرض السرطان، لذا علينا جميعا مسئولية التعريف بمخاطر مرض السمنة وعلاقتها بالإصابة بالسرطان للوصول لنفس النتيجة، مشيرا إلى أن الدهون الزائدة تعمل في الجسم على تحفيز انقسام الخلايا بشكل أكبر من المعدل الطبيعي الأمر الذي يؤدي إلى حدوث السرطانات".