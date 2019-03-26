أبرزهم "ديلا ميلز".. فنانون ينددون بقرار "ترامب" حول الجولان

ندد عدد من الفنانين بإعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على أرض الجولان، وترصد "الدستور" تصريحاتهم حول هذا الأمر، فقال أحمد السقا إن الجولان عربية سورية.. غزة والقدس المحتلة عربية فلسطينية.. علموها لأولادكم وذكروا بها أنفسكم.



واستنكرت الفنانة لطيفة، توقيع الرئيس الأمريكى مرسوما يعترف بضم الجولان لدولة الاحتلال الإسرائيلية، وردت على قراره بإعادة نشر أغنية بعنوان "دمشق - رضى الله عن الشام"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعلقت قائلة: "رغمًا عنك.. الجولان عربية سورية.. ورغمًا عنك نصرٌ آتٍ وفتحٌ مُبين".



وأعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة، ديلا مايلز، تضامنها مع فلسطين، ردًا على قرار، دونالد ترامب، الذى أصدره أمس الإثنين، الاعتراف بسيادة تل أبيب على الجولان السوري المحتل، وقصف إسرائيل قطاع غزة.



وقالت، ميلز، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستغرام": "من يعلم كم من الأطفال سينفصلون عن عوائلهم بسبب هذا القرار الأمريكي الجائر والمخجل؟".



وأضافت: "لا شك بأن المالك الوحيد والحقيقي لمرتفعات الجولان هو الله. الله معك فلسطين... الله يحب الصابرين. الآن وقت الصبر من أجل فلسطين. قلبي ينبض مع فلسطين".



