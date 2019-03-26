التحقيق مع صاحب مكتب استيراد بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بالموسكي

تباشر نيابة الموسكي التحقيق مع صاحب مكتب استيراد وتصدير، يمارس نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.



وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام "محمد.ع.ع"، 47 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير، ومقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، ويتخذ من دائرة قسم شرطة الموسكى مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى، وعثر بحوزته على "19950 جنيهًا سودانيًا، 20 ألف جنيه مصرى".



وبمواجهته اعترف بحياته للمبالغ المالية المضبوط بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.