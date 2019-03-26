صحيفة أمريكية: ترامب سيعلن "صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية

أكد موقع "ذا هيل" الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيؤجل إعلان خطة السلام في منطقة الشرق الأوسط إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.



وتابع أنه وفقًا لبعض التقارير الخاصة، فإن إدارة ترامب تخطط لانتظار إنتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقررة أبريل المقبل للإعلان عن خطة السلام التي طال انتظارها، والتي يسعى من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأضاف أن المسئوليين الأمريكيين لا يتوقعون من ترامب تقديم مقترحات حول الخطة إلا بعد تصويت يوم 9 أبريل، ومن المتوقع أن يصب هذا التأخير في مصلحة نتنياهو الذي يعلق آمال كبرى على هذه الخطة.



وأشار إلى أن ترامب أنقذ نتنياهو مرة جديدة مؤخرًا بعد أن أعلن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية، في ظل اتهامه بالفساد والرشوة قبل أيام قليلة من الانتخابات.



وأوضح الموقع أن تفاصيل الخطة غير معلومة حتى الآن ولم يتم الإفصاح عن الكثير منها، ولكن إدارة ترامب وعدت بأن تقدم اقتراح جديد لضمان السلام بين طرفي النزاع.