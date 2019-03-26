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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 10:14 ص

وكيل زراعة الغربية يكشف أصناف أرز تقاوم الأمراض

وكيل زراعة الغربية
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2566540

كشف المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، أن عدد من أساتذة تربية الأرز، بمركز بحوث الأرز بسخا، أكدوا أن صنف سخا 107 و108 من الأصناف عالية الإنتاج، ويتحمل الجفاف، ومقاوم للأمراض علاوة على عدم إصابة المحصول باللفحة، كونه من الأصناف الجافة، التى تزرع فى نهاية الترع نظرا لقلة المياة فى تلك المنطقة.

جاء ذلك اثناء الاجتماع الأول، للحمله القومية لمحصول الأرز، الذي عقد بمديرية الزراعة بالغربية، لتدريب المزارعين على كيفية مراجعة الظروف المعاكسة لمحصول الأرز، بحضور دكتور محمدحسن المالكي، أستاذ التربية بمركز بحوث الأرز بسخا،والدكتور اسماعيل الرفاعي، رئيس الحمله القومية للارز بالغربية، والمهندس ايهاب عز العرب بالإدارة المركزية للارشاد.

وأضاف "عبدالجواد" أن ذلك الصنف ذو حبة عريضة، وله صفات طهي ممتازة، مشيرا أن جميع أنصاف تقاوى الارز متواجدة بالجمعيات والمراكز ون الحملة القومية للارز تشدد على الفلاحين، بالإلتزام بالتوصيات الفنية، بهدف  حصول الفلاح على اعلى إنتاج، وربح مشددا على المهندسين بالجمعيات الزراعية على التواجد داخل الحقول باستمرارواهاب عبد الجواد بالفلاحين بضرورة التزامهم بالدورة الزراعية.

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