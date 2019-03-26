القوى العاملة تكرم رامي شحاتة منقذ أتوبيس الأطفال بإيطاليا

كرم مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، الشاب المصري رامي شحاتة ذو الثلاثة عشر ربيعا، ابن ميت الكرماء محافظة الدقهلية، حديث الشارع الإيطالي هذه الأيام.



وقال المستشار العمالي عزت عمران أن الطالب قام بإنقاذه أكثر من 50 طالبًا كانوا يستقلون جميعا حافلة مدرستهم وقام السائق الإيطالي الجنسية سنغالي الأصل بخطف الأتوبيس والأطفال وهدد بإحراق الجميع وذلك لفقدانه أسرته غرقا أثناء هجرتهم إلي إيطاليا.



وكان السائق قد قام بجمع الهواتف المحمولة من جميع الطلاب إلا أن الشاب المصري اخفي تليفونه وأبلغ الشرطة ووالدة وفتح الــ "g.b.s" علي تليفونه مما سهل وصول الشرطة لمكان الأتوبيس وتم تحرير جميع الأطفال.



وقام المستشار العمالي بإبلاغ الشاب ووالدة تهاني محمد سعفان وزير القوي العاملة علي هذا العمل البطولي الذي تتحدث عليه ايطاليا كلها متمنيا له دوام التوفيق.