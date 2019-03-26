انتظام حركة الملاحة والصيد بميناء وبحيرة البرلس

لم تؤثر حركة الرياح التي تتعرض لها محافظة كفر الشيخ حاليا، في توقف أعمال الملاحة بميناء البرلس، حيث خرجت عشرات السفن والمراكب على مدار اليومين الماضيين بصفة منتظمة، حيث تم تقديم الخدمات المعتادة لها من تزود بالوقود وثلج وخلافه، بعد أن أجريت عمليات التفتيش من قبل السلطات الأمنية المختصة، وذلك طبقا لبيان غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بديوان محافظة كفر الشيخ.



ولم تؤثر التقلبات الجوية، في حركة الصيد ببحيرة البرلس المترامية الأطراف والمطلة على حدود 5 مراكز، حيث خرجت مئات القوارب للسروح بالبحيرة لممارسة مهنة الصيد وجلب الرزق.



وكانت محافظة كفر الشيخ، قد تعرضت لموجة طقس متقلبة، صاحبتها رياح محملة بالغبار وأمطار خفيفة على بعض المراكز.

