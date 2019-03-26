محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير القوي العاملة

استقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، الوزير محمد سعفان وزير القوي العاملة، بديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل توفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ومن جانبه رحب المحافظ بالوزير معربا عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرا أن البحر الأحمر من المدن الجاذبة للعمالة في مختلف المجالات وخاصة مجال السياحة، نظرا لوجود العديد من الفنادق والقري السياحية بمختلف مدنها.



وفي ذات السياق أبدى الوزير سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرًا أن الدولة رصدت استثمارات ضخمة بقيمة ٤ تريليونات جنيه لتنفيذ المشروعات القومية الكبري في مختلف القطاعات خلال الفترة من يوليو ٢٠١٤ حتي ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، مما ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل.



وفي نهاية اللقاء أهدى عبد الله درع المحافظة الوزير، تقديرا لمجهودات سيادته في العمل علي توفير فرص عمل كريمة ولائقة للشباب المصري، ورعاية العمالة الغير منتظمة صحيا واجتماعيا.