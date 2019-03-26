محافظ القليوبية يبحث مواجهة انتشار مرض انفلونزا الطيور

قرر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، تشكيل لجنة بكل وحدة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برئاسة أحد نواب رئيس الوحدة يحدده رئيس المدينة وعضوية كل من طبيب بيطري وعضو من مديرية الشئون الصحية، ومدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية وذلك لاعداد قاعدة بيانات مدققة بشأن حصر الرياشات الخاصة بالطيور التي تعمل بنطاق الوحدات على أن يتضمن الحصر بيان مالك الرياشة وموقعها وموقفها القانوني ويرسل الحصر إلى مديرية الطب البيطري.



جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ، بحضور إيمان ريان نائب المحافظ وعواد احمد السكرتير العام والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري والجهات المعنية لمناقشة استعدات المحافظة وإتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار إنفلونزا الطيور.



و أكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المطلوبة لحماية وتوعية المواطنين لمواجهة أنفلونزا الطيور والحد من انتقال العدوي.



وطالب المحافظ، مديريات الطب البيطرى والزراعة والري والبيئة للإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه للمرض وتوفير مهمات الوقاية للعاملين مع عمل حملات مكثفة لمنع بيع وتداول الطيور في الأماكن العامة وفي مناطق الأسواق العشوائية والمرور الدوري علي محلات الطيور الحية للوقوف علي مدي استيفائها للشروط الصحية.